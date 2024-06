Les bles­sures ne laissent déci­dé­ment jamais tran­quille Lucas Pouille.

Brillamment qualifié pour le tableau prin­cipal de Wimbledon, le Tricolore, en proie à de nombreux problèmes physiques ces dernières années, a déclaré, à l’issue de sa victoire face à Luca Van Assche, qu’il ressen­tait une douleur au niveau de la cuisse gauche. Loin d’être idéal avant son premier tour face à Laslo Djere.

« Je vais aller faire des examens. Hier (mercredi), j’avais du mal à descendre les esca­liers parce que ça me faisait vrai­ment mal. J’ai ressenti ça pendant le match (contre Jiri Vesely au deuxième tour). J’ai peut‐être une petite lésion, on verra. J’ai fait un strap, j’ai dit : »Tu me le serres comme il faut, je ne veux pas sentir. » Plus le match avan­çait, plus j’avais des douleurs à la cuisse et au dos. J’ai commencé à avoir des douleurs à 4–3 au premier set. Je n’ar­rê­tais pas de me répéter : »Tu te relâches, tu ne te blesses pas. » C’était ma phrase. J’ai trois jours pour bien récu­pérer et après ça ira. »