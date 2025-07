Accroché par le Français Alexandre Muller (au premier tour de Wimbledon, Novak Djokovic souffre.

Après avoir faci­le­ment remporté la première manche (6−1), le septuple vain­queur du tournoi a cédé la deuxième au tie‐break (6−7 [7]) face à un adver­saire combatif. Visiblement éprouvé par la chaleur londo­nienne du jour, Djokovic a solli­cité l’intervention du médecin en début de troi­sième set.

Novak to Mo : « I asked for the doctor ! » pic.twitter.com/cOJFzM3nfk