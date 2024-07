Passé proche de l’abandon contre Thanasi Kokkinakis au deuxième tour de Wimbledon, en raison d’une douleur au niveau abdo­minal, Lucas Pouille a fina­le­ment vu son adver­saire jeter l’éponge avant lui. Mais le Français n’est pas vrai­ment rassuré avant son prochain match prévu samedi contre le 9e mondial, Alex De Minaur.

« Je ne sais pas si j’au­rais aban­donné, c’est plus facile de le dire après. En tout cas, on me disait d’aban­donner pour ne pas mettre l’été en péril. Je ne sais pas ce que j’ai, on va faire les examens et les soins pour se donner une chance d’être le mieux possible et surtout sur le terrain samedi », a déclaré le 212e mondial au micro de L’Equipe.