La tradi­tion est un vrai refuge et l’on ne peut pas dire que le spec­tacle ne soit pas présent à Wimbledon.

Bâches vertes gazon sans publi­cité, joueurs en blanc, le site est incroyable et il a su évoluer sans perdre son âme.

Il reste que dans certaines situa­tions, il peut y avoir quelques couacs.

Cela a été le cas hier quand Shelton devait servir pour clore son match face au Japonais Rinky Hijikata alors qu’il menait 6–2, 7–5, 5–4 cela frise un peu le « ridicule »

Scenes at SW19 😱



Ben Shelton was one service hold from the #Wimbledon third round when play was suspended due to dark­ness. pic.twitter.com/m9HMIob1HW