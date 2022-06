Contrairement à ce que tout le monde pour­rait penser, John Isner ne porte pas le court numéro 18 de Wimbledon dans son coeur.

Alors qu’il a pour­tant remporté le match le plus long de l’his­toire de ce sport (11h et 5 minutes) face à Nicolas Mahut en 2010, l’Américain aurait préféré être programmé sur un autre court ce lundi. Finalement tombeur du Français Enzo Couacaud (déci­dé­ment…) en cinq manches, John s’est exprimé à l’issue de la rencontre sur ce court forcé­ment spécial pour lui.

« Tout le monde me demande quels sont les souve­nirs que j’ai sur ce court (le numéro 18, ndlr) … et ce sont des cauche­mars. L’année dernière, j’ai perdu en cinq sets ici ; aujourd’hui, j’ai gagné. J’ai passé telle­ment d’heures sur ce terrain. Honnêtement, je priais pour qu’ils ne me programment pas ici aujourd’hui. Puis j’ai vu le programme. Merde. Eh bien, ça arrive. »