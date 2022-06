John Isner a attendu son 10e match face à Andy Murray pour remporter sa première victoire. A la fin du match, il a rendu un magni­fique hommage au Britannique qu’il était très fier d’avoir battu sur le Centre Court.

« Je ne suis certai­ne­ment pas un meilleur joueur de tennis qu’Andy Murray. J’ai peut‐être été un peu meilleur que lui aujourd’hui (mercredi). Ce fut un honneur incroyable de le jouer sur ce court devant ce public. L’âge que j’ai main­te­nant, j’ai besoin de savourer ces moments, ce fut l’une des plus grandes victoires de ma carrière. Jouer aussi bien que je l’ai fait contre l’un de nos plus grands joueurs de tous les temps, Andy Murray, est un énorme accom­plis­se­ment pour moi. Il est une énorme source d’ins­pi­ra­tion pour chacun de nous dans le vestiaire et nous sommes telle­ment chan­ceux de l’avoir encore avec nous. »