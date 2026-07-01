Interrogé par L’Equipe après la victoire d’Arthur Fils contre Raphaël Collignon (43e mondial) au premier tour de Wimbledon (7−5, 6–1, 6–3), l’ex‐numéro 3 mondial, ancien coach de Roger Federer et actuel respon­sable du haut niveau à la FFT (fédé­ra­tion fran­çaise de tennis), Ivan Ljubicic, a placé de grands espoirs en le numéro 1 fran­çais, de retour d’une nouvelle blessure.

« Quand il était plus jeune, quand il jouait des Grands Chelems, il avait toujours un moment où sa concen­tra­tion bais­sait et là, il devient plus mature, avec plus d’ex­pé­rience. On espère qu’il va conti­nuer comme ça. Il se déplace très bien, je n’ai jamais bien joué sur gazon, même si j’avais un bon service. Les gens pensent que c’est ce qu’il faut pour bien jouer sur gazon mais il faut surtout très bien se déplacer et lui, c’est son cas, il bouge super bien. Je pense que c’est vrai­ment un joueur moderne du gazon. C’est lui le plus fort dans cette partie de tableau, les autres doivent avoir peur de lui et il ne doit pas se préoc­cuper des autres. »

Au deuxième tour, le 24e joueur mondial affron­tera le fina­liste de Wimbledon 2021 et récent quart de fina­liste de Roland‐Garros, Matteo Berrettini.