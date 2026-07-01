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Ivan Ljubicic, respon­sable du haut niveau à la FFT, sur Arthur Fils : « C’est lui le plus fort dans cette partie de tableau »

Par
Baptiste Mulatier
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Interrogé par L’Equipe après la victoire d’Arthur Fils contre Raphaël Collignon (43e mondial) au premier tour de Wimbledon (7−5, 6–1, 6–3), l’ex‐numéro 3 mondial, ancien coach de Roger Federer et actuel respon­sable du haut niveau à la FFT (fédé­ra­tion fran­çaise de tennis), Ivan Ljubicic, a placé de grands espoirs en le numéro 1 fran­çais, de retour d’une nouvelle blessure. 

« Quand il était plus jeune, quand il jouait des Grands Chelems, il avait toujours un moment où sa concen­tra­tion bais­sait et là, il devient plus mature, avec plus d’ex­pé­rience. On espère qu’il va conti­nuer comme ça. Il se déplace très bien, je n’ai jamais bien joué sur gazon, même si j’avais un bon service. Les gens pensent que c’est ce qu’il faut pour bien jouer sur gazon mais il faut surtout très bien se déplacer et lui, c’est son cas, il bouge super bien. Je pense que c’est vrai­ment un joueur moderne du gazon. C’est lui le plus fort dans cette partie de tableau, les autres doivent avoir peur de lui et il ne doit pas se préoc­cuper des autres. »

Au deuxième tour, le 24e joueur mondial affron­tera le fina­liste de Wimbledon 2021 et récent quart de fina­liste de Roland‐Garros, Matteo Berrettini. 

Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 12:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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