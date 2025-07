Responsable du haut niveau au sein de la Fédération Française de Tennis (FFT), l’an­cien numéro 3 mondial et ex‐coach de Roger Federer, Ivan Ljubicic, a déjà pu dresser pour L’Equipe un bilan de ce Wimbledon, puis­qu’aucun Français n’est parvenu à se quali­fier pour les huitièmes de finale.

Il n’y aura pas de Français(e) en seconde semaine de Wimbledon… 😢



🗓️ Entre 1990 et 2020

▪️ 123 tour­nois du Grand Chelem disputés

➡️ 7 sans fran­çais en 1⁄ 8



🗓️ Depuis 2021

▪️ 19 tour­nois du Grand Chelem disputés

➡️ 10 sans fran­çais en 1⁄ 8 pic.twitter.com/GJplEbgoYZ — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) July 5, 2025

« Si on regarde beau­coup de joueurs indi­vi­duel­le­ment, c’est bien. Mais zéro en huitièmes de finale, ce n’est pas bien. C’est diffi­cile de faire un bilan positif, mais il y a beau­coup de joueurs qui ont fait quelque chose de positif. Bonzi, c’est bien. Jacquemot quali­fiée qui perd en trois sets contre Bencic, c’est bien. Royer fait son truc, il est solide, j’adore son état d’es­prit. C’est diffi­cile de faire un bilan. On a perdu beau­coup de matches en cinq sets, des tie‐breaks… Honnêtement, je sens qu’il y a des choses qui bougent. Il y a quelque temps, quand on perdait au 3e tour en Grand Chelem, la réac­tion c’était : ‘Ah oui, c’est comme ça…’ Maintenant, ce n’est plus pareil, on n’ac­cepte pas, on n’est pas content. Il manquait notre n°1 (Arthur Fils), il ne faut pas l’ou­blier. Mais Diane (Parry) avait une grosse oppor­tu­nité, Rinderknech aussi. Affronter Majchrzak quand tu as battu Zverev… Ce sont des situa­tions diffi­ciles à digérer. »