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Ivan Ljubicic, respon­sable du haut niveau du tennis fran­çais : « Le bilan n’est pas bon, on le sait. Jusqu’à quand on va accepter la situa­tion, je ne sais pas… »

Par
Baptiste Mulatier
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Les tour­nois du Grand Chelem se succèdent, et se ressemblent la plupart du temps pour le tennis fran­çais ces dernières années. 

Alors qu’il n’y a désor­mais plus aucun joueur fran­çais encore en lice à Wimbledon, après la défaite d’Arthur Rinderknech contre Novak Djokovic, l’ex‐numéro 3 mondial, ancien coach de Roger Federer et actuel respon­sable du haut niveau à la FFT (fédé­ra­tion fran­çaise de tennis), Ivan Ljubicic a dressé un bilan forcé­ment mauvais au micro de L’Equipe.

« Le bilan n’est pas bon, on le sait. Le tennis fran­çais mérite d’avoir des résul­tats plus posi­tifs que ça en Grand Chelem. Mais quand on regarde les joueurs qui sont sur le circuit aujourd’hui, il y a les deux Arthur (Rinderknech et Fils), il y a aussi Ugo (Humbert), qui joue deux fois Zizou Bergs en trois jours, qui fait en plus un bon tournoi derrière. Si on regarde le clas­se­ment, Arthur Fils est top 10 à la Race (8e). Mais tous les autres, s’ils font le quatrième tour, c’est une surprise. Accepter jusqu’à quand, je ne sais pas. J’espère qu’on va avoir de meilleurs résul­tats à l’US Open le mois prochain (23 août‐13 septembre) et plus globa­le­ment dans les années à venir. »

Publié le samedi 4 juillet 2026 à 12:45

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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