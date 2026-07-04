Les tour­nois du Grand Chelem se succèdent, et se ressemblent la plupart du temps pour le tennis fran­çais ces dernières années.

Alors qu’il n’y a désor­mais plus aucun joueur fran­çais encore en lice à Wimbledon, après la défaite d’Arthur Rinderknech contre Novak Djokovic, l’ex‐numéro 3 mondial, ancien coach de Roger Federer et actuel respon­sable du haut niveau à la FFT (fédé­ra­tion fran­çaise de tennis), Ivan Ljubicic a dressé un bilan forcé­ment mauvais au micro de L’Equipe.

« Le bilan n’est pas bon, on le sait. Le tennis fran­çais mérite d’avoir des résul­tats plus posi­tifs que ça en Grand Chelem. Mais quand on regarde les joueurs qui sont sur le circuit aujourd’hui, il y a les deux Arthur (Rinderknech et Fils), il y a aussi Ugo (Humbert), qui joue deux fois Zizou Bergs en trois jours, qui fait en plus un bon tournoi derrière. Si on regarde le clas­se­ment, Arthur Fils est top 10 à la Race (8e). Mais tous les autres, s’ils font le quatrième tour, c’est une surprise. Accepter jusqu’à quand, je ne sais pas. J’espère qu’on va avoir de meilleurs résul­tats à l’US Open le mois prochain (23 août‐13 septembre) et plus globa­le­ment dans les années à venir. »