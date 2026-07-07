Interrogé par L’Equipe sur les chances de Novak Djokovic de remporter à Wimbledon un 25e titre du Grand Chelem, l’ex‐numéro 3 mondial, ancien coach de Roger Federer et actuel responsable du haut niveau à la FFT (fédération française de tennis), Ivan Ljubicic, s’est montré particulièrement impressionné par le niveau affiché par le Serbe depuis le début du tournoi.
« Physiquement on voit qu’il est très bien, mais ce qui compte encore plus pour moi jusqu’ici, c’est sa technique, qui colle parfaitement au gazon. Ses frappes aujourd’hui sont plus plates, il sait exactement quand jouer l’amorti, il peut utiliser un peu plus le service‐volée. Quand je regardais Rafael Nadal et Roger Federer vers la fin de leur carrière, au niveau des déplacements, ils étaient selon moi à 70–80 %. Novak, il est à 95–90 %. Ce n’est pas moins que ça. Je trouve aussi l’utilisation de son service très intelligente, et son retour, qui a toujours été sa force, me semble faire encore plus mal ici, sur ce Centre Court qu’il connaît par coeur. Je suis sûr qu’au début de l’année, son objectif premier était Wimbledon et il le prouve. Reste à voir s’il arrive à aller au bout, mais selon moi, l’opportunité la plus importante, c’est là, sans aucun doute. »
A noter que pour une place en demi‐finales, où il pourrait retrouver Jannik Sinner, Novak Djokovic affrontera Felix Auger‐Aliassime, qu’il avait battu lors de leur seul match officiel à Rome en 2022.
Publié le mardi 7 juillet 2026 à 12:10