Présent à Londres pour soutenir et superviser les joueurs français engagés à Wimbledon, Ivan Ljubicic n’a déjà plus de « travail » étant donné qu’il n’y a plus aucun Tricolore en lice à Wimbledon.
Invité à dresser son bilan chez nos confrères de L’Équipe, le directeur du haut niveau à la Fédération Française de Tennis semblait un peu désabusé.
« Le bilan n’est pas bon, on le sait. Le tennis français mérite d’avoir des résultats plus positifs que ça en Grand Chelem. Mais quand on regarde les joueurs qui sont sur le circuit aujourd’hui, il y a les deux Arthur (Rinderknech et Fils), il y a aussi Ugo (Humbert), qui joue deux fois Zizou Bergs en trois jours, qui fait en plus un bon tournoi derrière. Si on regarde le classement, Arthur Fils est top 10 à la Race (8e). Mais tous les autres, s’ils font le quatrième tour, c’est une surprise. Accepter jusqu’à quand, je ne sais pas. J’espère qu’on va avoir de meilleurs résultats à l’US Open le mois prochain (23 août‐13 septembre) et plus globalement dans les années à venir. »
Publié le samedi 4 juillet 2026 à 18:51