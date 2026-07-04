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Ivan Ljubicic sur le bilan du tennis fran­çais : « À part Arthur Fils, tous les autres, s’ils font le quatrième tour, c’est une surprise »

Par
Thomas S
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Présent à Londres pour soutenir et super­viser les joueurs fran­çais engagés à Wimbledon, Ivan Ljubicic n’a déjà plus de « travail » étant donné qu’il n’y a plus aucun Tricolore en lice à Wimbledon.

Invité à dresser son bilan chez nos confrères de L’Équipe, le direc­teur du haut niveau à la Fédération Française de Tennis semblait un peu désabusé. 

« Le bilan n’est pas bon, on le sait. Le tennis fran­çais mérite d’avoir des résul­tats plus posi­tifs que ça en Grand Chelem. Mais quand on regarde les joueurs qui sont sur le circuit aujourd’hui, il y a les deux Arthur (Rinderknech et Fils), il y a aussi Ugo (Humbert), qui joue deux fois Zizou Bergs en trois jours, qui fait en plus un bon tournoi derrière. Si on regarde le clas­se­ment, Arthur Fils est top 10 à la Race (8e). Mais tous les autres, s’ils font le quatrième tour, c’est une surprise. Accepter jusqu’à quand, je ne sais pas. J’espère qu’on va avoir de meilleurs résul­tats à l’US Open le mois prochain (23 août‐13 septembre) et plus globa­le­ment dans les années à venir. »

Publié le samedi 4 juillet 2026 à 18:51

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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