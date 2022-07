Apparu très ému dans les tribunes après le sacre de Novak Djokovic à Wimbledon, Goran Ivanisevic, qui entraîne désor­mais seul le cham­pion serbe après le départ de Marian Vajda, a donné une longue confé­rence de presse à Londres où il est revenu sur un début d’année très compliqué.

« C’est un Grand Chelem très émou­vant. Si vous me permettez de le dire, ça a été une année de merde, une année très compli­quée, surtout pour lui, mais aussi pour ceux d’entre nous qui sont proches de lui. Le fait d’être en Australie et tout ce qui s’est passé après… il avait besoin de beau­coup de temps pour avancer et trouver son rythme. Puis la défaite contre Nadal, même si on peut perdre contre lui presque à chaque fois à Paris. Pour moi, Nole était un favori ici, avant le tournoi il avait déjà joué un très haut niveau de tennis, mais vous arrivez quand même avec la pres­sion de gagner le tournoi, ce qui n’est pas facile. Ajoutez toute cette folie avec les points… mais bon, un Grand Chelem est un Grand Chelem. Il en a déjà 21. Il le mérite, il le mérite vraiment. »