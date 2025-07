Après avoir été l’entraîneur de Novak Djokovic entre 2019 et 2024, Goran Ivanisevic a récem­ment rejoint le clan de Stefanos Tsitsipas. Mais à peine la colla­bo­ra­tion entamée, le Croate n’a pas mâché ses mots à l’égard de son nouveau protégé. Lors une inter­view accordée au média serbe Sportklub, il s’est montré parti­cu­liè­re­ment critique, après l’élimination de Tsitsipas dès le premier tour de Wimbledon face au Français Valentin Royer (3−6, 2–6, puis abandon).

« Comment le faire revenir dans le top 10 (Tsitsipas est 26e mondial, ndlr) ? C’est simple et ce n’est pas simple. Je lui ai souvent parlé. S’il résout des problèmes en dehors du tennis, alors il aura une chance et il retrou­vera sa place, car il est trop bon pour ne pas figurer dans le top 10. Il veut, mais il ne fait rien. Il répète sans cesse ‘je veux, je veux’, mais je ne vois pas de progrès. J’étais sous le choc, je n’avais jamais vu un joueur aussi mal préparé de ma vie. Avec mon genou, je suis trois fois plus en forme que lui. C’est vrai­ment terrible. »