Lors de son inter­view au média serbe Sportklub, dans laquelle il n’a pas épargné Stefanos Tsitsipas, qu’il entraîne depuis un mois, Goran Ivanisevic s’est égale­ment exprimé sur les chances de titre Novak Djokovic à Wimbledon.

« Pour moi, il est le favori ici. L’autre jour, il s’est entraîné avec Stefanos et, en le regar­dant de l’autre côté, c’est telle­ment facile de jouer au tennis. Il est de loin le meilleur joueur sur gazon ici. À mon avis, lui et Sinner joue­ront certai­ne­ment en demi‐finale et, à mon avis, il est le favori. Ce n’est pas sa seule chance, il a aussi l’US Open », a déclaré le vain­queur du Grand Chelem londo­nien en 2001, coach de Djokovic entre 2019 et 2024.