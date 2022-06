Lors de l’in­ter­view exclu­sive accordée à nos confrères de Tennis Majors, le coach de Novak a clai­re­ment expliqué que son poulain était le favori pour remporter Wimbledon qui débu­tera dans trois semaines exactement.

« Bien sûr qu’il peut gagner Wimbledon, et il n’a pas vrai­ment le choix, si nous sommes honnêtes. Il est le plus grand favori de Wimbledon, tout comme Rafa l’était à Paris. Novak doit main­te­nant bien se reposer et se préparer physi­que­ment et menta­le­ment pour Wimbledon. Je suis sûr qu’il peut le faire et je pense qu’il gagnera Wimbledon, j’ai un bon pres­sen­ti­ment à ce sujet. Il doit se concen­trer sur l’herbe main­te­nant », a expliqué Goran.

C’est vrai qu’avec l’ab­sence probable de Zverev, Medvedev, Rublev, Khachanov, Berrettini, et Federer, et sûre­ment Nadal, le Serbe a déjà quelques préten­dants qui ne sont plus dans la course.