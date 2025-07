Combien de titres du Grand Chelem vont remporter Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, qui en comptent déjà respec­ti­ve­ment 5 et 3 ? La ques­tion a été posée à Goran Ivanisevic, coach de Tsitsipas et ex‐entraîneur de Novak Djokovic, lors d’une longue inter­view accordée à Clay Tennis.

« Beaucoup, car ils vont se les partager entre eux. La ques­tion est de savoir combien de temps Novak va encore jouer — c’est le seul qui peut leur compli­quer la vie. Mais ils sont jeunes, ils vont jouer encore dix ans. Et ils n’ont pas de concur­rence. Maintenant, c’est une ques­tion de chiffres — je ne sais pas s’ils rattra­pe­ront le Big Three, mais tout est possible — les records sont faits pour être battus. Et comme je l’ai dit, ils n’ont pas de concur­rence, donc ce sera plus facile. Le Big Three devait s’af­fronter entre eux, plus Murray, Wawrinka, Del Potro… Qui sont les concur­rents de Sinner et Alcaraz ? », a lâché le vain­queur de Wimbledon 2001.