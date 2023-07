Ons Jabeur ne va pas avoir de problème pour se régler en demi‐finale puisque Aryna propose fina­le­ment le même jeu que Rybakina avec un gros service et une volonté de très vite finir le point. La Tunisienne a égale­ment évoqué les fameux cris de la Biélorusse, parti­cu­liè­re­ment sonore de lors de ses matchs.

« C’est vrai que je ne vais pas beau­coup changé mon style de jeu en jouant contre une autre joueuse qui frappe très fort. Ce sera un match très diffi­cile. Il est probable qu’elle crie de telle ou telle façon, et que je crie moi aussi très fort mais dans un autre style. Pour moi, ce sera très simi­laire à ce qui s’est passé aujourd’hui (mercredi). Je vais faire de mon mieux pour rester concen­trée et saisir toutes les oppor­tu­nités. Aryna est plus émotive qu’Elena, ce qui pour­rait être une bonne ou une mauvaise chose, je n’en suis pas sûre. Mais on verra demain. Je vais me préparer et prendre ma revanche d’il y a deux ans. Je pense que je me suis montrée à moi‐même que je pouvais tenir tête à ces joueuses. »