En confé­rence de presse après sa victoire renver­sante contre Aryna Sabalenka en demi‐finales de Wimbledon, Ons Jabeur, qui a conclu sur sa 5e balle de match, a été inter­rogée sur les grogne­ments de son adver­saire durant le match.

« Elle criait pour nous deux, je suppose (rires). Je ne pouvais même pas crier avec elle. C’est ce qu’il y a de bien dans le fait de jouer Aryna. Elle est là. Vous savez qu’elle est là. En fait, c’est drôle, parce que quand j’ai eu la balle de match sur son service, le public m’a encou­ragée. Je me suis dit : ‘S’il vous plaît, ne m’ac­clamez pas, elle va s’énerver et elle va me mettre un ace’. C’est ce qu’elle a fait. Elle s’est telle­ment énervée qu’elle m’a fait un ace. Moi, j’ai essayé de rester calme. Je me suis beau­coup énervée parce que je n’ai pas accepté le fait qu’elle servait très bien et que je ne trou­vais pas de solu­tion. Mais je suis restée dans le match », a déclaré la Tunisienne, quali­fiée pour une troi­sième finale en Grand Chelem.

Elle affron­tera pour le titre samedi Marketa Vondrousova, tombeuse d’Elina Svitolina.