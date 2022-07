Once a vaincu le signe indien, celui qui voulait que les « Arabes » ne parviennent pas à fran­chir les quarts de finale. C’est d’ailleurs ce que lui a dit un certain Arazi avant qu’elle ne rentre sur le court. Once est donc entrée dans l’his­toire en se quali­fiant pour le dernier carré mais il est évident qu’elle voit plus loin.

« Cela signifie beau­coup pour moi. Ça fait long­temps que je voulais arriver à ce round. Les quarts de finale ont été très diffi­ciles pour moi à plusieurs reprises. J’ai discuté un peu avec Hicham Arazi et il m’a dit que les Arabes perdaient toujours en quart de finale, qu’il en avait marre et qu’il fallait briser cette série. Je lui ai dit que j’al­lais essayer, de ne pas mettre toute la pres­sion sur moi (rires). Il était très heureux après le match, nous nous envoyions des SMS et il m’a remercié d’être enfin arrivé en demi‐finale. Maintenant je peux aller jusqu’au bout et aller cher­cher le titre »