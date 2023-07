Questionnée sur la possi­bi­lité que l’Arabie Saoudite devienne une place forte du tennis mondial, la joueuse tuni­sienne y voit une vraie oppor­tu­nité globale malgré la répu­ta­tion peu flat­teuse au niveau des droits de l’homme du pays.

« Si c’est béné­fique pour le joueur, je suis d’ac­cord à 100 %. Je le répète, j’es­père que les Saoudiens n’in­ves­ti­ront pas seule­ment dans l’ATP, mais aussi dans la WTA. Je pense que l’Arabie saou­dite fait du bon travail en accor­dant plus de droits aux femmes. Il est temps de changer les choses. Croyez‐le ou non, nous avons les deux meilleures femmes du monde arabe qui jouent actuel­le­ment au tennis. C’est main­te­nant ou jamais. J’espère qu’ils inves­ti­ront vrai­ment dans la WTA. Je suis allé en Arabie saou­dite l’année dernière et j’ai été très impres­sionné. J’ai été très impres­sionné par les gens là‐bas. Je pense que ce serait une bonne idée d’aller jouer des tour­nois là‐bas »