Sur le terrain comme en dehors, Ons Jabeur est une femme à la fois enthou­siaste et pétillante.

Opposée ce jeudi à l’épa­tante alle­mande Tatjana Maria en demi‐finales, celle qui est désor­mais consi­dérée comme la grande favo­rite pour soulever le trophée ce samedi est revenue sur un élément impor­tant de cette édition de Wimbledon : l’ab­sence de points. Du coup, la Tunisienne va essayer de rester « focus » sur les gros sous.

« Je ne vais pas vous mentir : plus on avance, plus ça fait mal qu’il n’y ait pas de points. Je ne dis pas ça seule­ment pour moi. Regardez Tatjana (Maria), il a été très diffi­cile pour elle de revenir au tennis avec le clas­se­ment qu’elle avait. Elle avait besoin des invi­ta­tions, mais ce n’est pas facile. Maintenant elle a un grand tournoi, elle va loin… et elle n’a pas de points. Tous ceux qui sont allés loin ici méritent ces points. Mais c’est comme ça. Nous devons arrêter de regarder les points et peut‐être nous concen­trer davan­tage sur l’argent, en avoir un peu plus ne fait pas de mal (rires). »