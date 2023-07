Auteur d’un match renver­sant face à Aryna Sabalenka, ce jeudi en demi‐finales de Wimbledon, Ons Jabeur, lors de l’in­ter­view sur le court, a tenu à insister sur sa grande force mentale alors qu’elle semblait se diriger vers une nouvelle défaite douloureuse.

« Je n’ai pas les mots. Merci au public qui m’a gardé dans le match. Merci de m’avoir encou­ragé jusqu’au dernier moment et d’avoir cru en moi. Je suis fière de moi. L’ancienne Ons aurait perdu le match et serait déjà rentrée à la maison. Mais j’ai continué à creuser profon­dé­ment et à trouver la force pour revenir et l’emporter. »