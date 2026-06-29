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Jack Draper : « C’est très inquié­tant pour l’état du tennis masculin »

Par
Baptiste Mulatier
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Plombé par les bles­sures et aujourd’hui classé 131e mondial, après avoir été 4e mondial l’an dernier à la même période, Jack Draper a tiré la sonnette d’alarme en confé­rence de presse à Wimbledon, dans des propos relayés par Punto de Break.

« C’est très inquié­tant pour l’état du tennis masculin. Le nombre de bles­sures, notam­ment chez les jeunes joueurs comme Musetti, Fils, qui, je le sais, a eu beau­coup de problèmes, le poignet d’Alcaraz… Quand je regar­dais les tableaux des tour­nois pendant les semaines où je ne pouvais pas jouer, toutes les bles­sures concer­naient l’épaule, le bras, le poignet. Si cela est dû à la qualité des balles… car je ne pense pas qu’on joue davan­tage de matchs aujourd’hui qu’auparavant, par exemple. Je pense que la façon dont les spor­tifs progressent et frappent la balle plus fort, tout en se dépla­çant mieux, nous oblige à porter un regard intros­pectif sur ce que nous faisons sur le circuit. Il faut s’intéresser à la situa­tion des Masters 1000, désor­mais douze jours. J’étais au courant de ces discus­sions quand j’étais dans le top 10 ; main­te­nant que je n’y suis plus, ce que je dis n’a plus autant d’importance. Mais c’est un sujet impor­tant, et j’espère que les choses évolue­ront avec le temps. »

A noter que le Britannique affron­tera Taylor Fritz, 7e mondial, dès le premier tour du Grand Chelem londonien.

Publié le lundi 29 juin 2026 à 14:27

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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