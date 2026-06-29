Plombé par les bles­sures et aujourd’hui classé 131e mondial, après avoir été 4e mondial l’an dernier à la même période, Jack Draper a tiré la sonnette d’alarme en confé­rence de presse à Wimbledon, dans des propos relayés par Punto de Break.

« C’est très inquié­tant pour l’état du tennis masculin. Le nombre de bles­sures, notam­ment chez les jeunes joueurs comme Musetti, Fils, qui, je le sais, a eu beau­coup de problèmes, le poignet d’Alcaraz… Quand je regar­dais les tableaux des tour­nois pendant les semaines où je ne pouvais pas jouer, toutes les bles­sures concer­naient l’épaule, le bras, le poignet. Si cela est dû à la qualité des balles… car je ne pense pas qu’on joue davan­tage de matchs aujourd’hui qu’auparavant, par exemple. Je pense que la façon dont les spor­tifs progressent et frappent la balle plus fort, tout en se dépla­çant mieux, nous oblige à porter un regard intros­pectif sur ce que nous faisons sur le circuit. Il faut s’intéresser à la situa­tion des Masters 1000, désor­mais douze jours. J’étais au courant de ces discus­sions quand j’étais dans le top 10 ; main­te­nant que je n’y suis plus, ce que je dis n’a plus autant d’importance. Mais c’est un sujet impor­tant, et j’espère que les choses évolue­ront avec le temps. »

A noter que le Britannique affron­tera Taylor Fritz, 7e mondial, dès le premier tour du Grand Chelem londonien.