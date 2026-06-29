Plombé par les blessures et aujourd’hui classé 131e mondial, après avoir été 4e mondial l’an dernier à la même période, Jack Draper a tiré la sonnette d’alarme en conférence de presse à Wimbledon, dans des propos relayés par Punto de Break.
« C’est très inquiétant pour l’état du tennis masculin. Le nombre de blessures, notamment chez les jeunes joueurs comme Musetti, Fils, qui, je le sais, a eu beaucoup de problèmes, le poignet d’Alcaraz… Quand je regardais les tableaux des tournois pendant les semaines où je ne pouvais pas jouer, toutes les blessures concernaient l’épaule, le bras, le poignet. Si cela est dû à la qualité des balles… car je ne pense pas qu’on joue davantage de matchs aujourd’hui qu’auparavant, par exemple. Je pense que la façon dont les sportifs progressent et frappent la balle plus fort, tout en se déplaçant mieux, nous oblige à porter un regard introspectif sur ce que nous faisons sur le circuit. Il faut s’intéresser à la situation des Masters 1000, désormais douze jours. J’étais au courant de ces discussions quand j’étais dans le top 10 ; maintenant que je n’y suis plus, ce que je dis n’a plus autant d’importance. Mais c’est un sujet important, et j’espère que les choses évolueront avec le temps. »
A noter que le Britannique affrontera Taylor Fritz, 7e mondial, dès le premier tour du Grand Chelem londonien.
Publié le lundi 29 juin 2026 à 14:27