Et si l’Angleterre tenait le succes­seur d’Andy Murray avec Jack Draper ?

Demi‐finaliste de l’US Open 2024, vain­queur du premier grand titre de sa carrière sur le Masters 1000 de Miami et désor­mais 4e joueur mondial, le natif de Sutton, seule­ment âgé de 23 ans, est prêt à faire rêver toute une nation en prenant le relais de son illustre compa­triote sur le gazon de Wimbledon.

C’est notam­ment ce qu’il a déclaré lors de la confé­rence de presse avant le début du Grand Chelem londonien.

« Andy a fait un travail incroyable et a connu un succès incroyable et est devenu adoré par la nation. C’est une grande respon­sa­bi­lité à assumer, et j’en suis conscient, mais en même temps, j’ai confiance en moi et je sais que je peux inspirer les gens comme Andy l’a fait. Je pense qu’il est réti­cent à commenter quoi que ce soit à mon sujet parce qu’il comprend ce que c’est que d’être dans cette position.Je sais qu’Andy est là pour moi si j’ai besoin de lui. Il arri­vera peut‐être un moment où je lui poserai quelques ques­tions et je suis sûr qu’il reviendra et sera, comme toujours, extrê­me­ment serviable et encourageant. »