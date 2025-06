Si on analyse les confron­ta­tions entre Jack Draper et les deux meilleurs joueurs du monde, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, on peut remar­quer que le Britannique a dominé les deux ténors unique­ment sur l’herbe.

Ces confron­ta­tions lui ont donc donné une petite idée derrière tête comme il l’a confirmé auprès de nos confrères de Tennis 365.

« Je ne joue jamais sur gazon, c’est diffi­cile, mais j’ai gagné contre eux sur cette surface et je suis en confiance. Elle convient à mes armes. Je pense que j’ap­prends encore à être le plus effi­cace possible sur cette surface. Évidemment, le dur exté­rieur et inté­rieur est proba­ble­ment la surface que j’ai le plus appré­ciée tout au long de ma carrière jusqu’à présent, mais je suis encore assez inex­pé­ri­menté sur l’herbe. Je pense donc qu’il sera inté­res­sant de voir comment je m’en sors la semaine prochaine et évidem­ment pour le reste de ma carrière »