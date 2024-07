En confé­rence de presse aux côtés de son frère après leur défaite en double et la céré­monie en l’hon­neur d’Andy, Jamie Murray, 38 ans, a déclaré ne pas encore penser à la retraite, notam­ment pour des raisons financières.

« J’aime toujours la compé­ti­tion et j’aime toujours parti­ciper à ces événe­ments. Les compé­ti­tions sont de mieux en mieux orga­ni­sées. Il est évident que j’ai gagné beau­coup moins d’argent que lui donc ma moti­va­tion finan­cière pour conti­nuer à jouer est toujours là. Je me sens toujours en forme et en bonne santé. Je n’ai pas subi d’opé­ra­tion chirur­gi­cale ou quoi que ce soit de ce genre. Je me sens bien. J’apprécie toujours de parti­ciper à ces événe­ments et je suis motivé pour conti­nuer à travailler dur afin de rester à ce niveau aussi long­temps que possible. Je pense que lorsque vous terminez, il est diffi­cile de remplacer cela par quelque chose d’autre dans votre vie », a déclaré le Britannique, vain­queur de deux titres du Grand Chelem en double et cinq en double mixte.