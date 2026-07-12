Invité à s’exprimer lors de la cérémonie de remise de prix après sa victoire en finale de Wimbledon contre Alexander Zverev ce dimanche, Jannik Sinner a tenu à dire quelques mots à son adversaire du jour, avec une petite pointe d’humour.
« Sasha, j’aimerais commencer par toi, toute ton équipe et ta famille. Tu as atteint l’un de tes objectifs : remporter un Grand Chelem. Tu y es parvenu à Paris. Aujourd’hui, tu étais tellement, tellement près du but. Si tu continues à jouer comme ça, je suis vraiment, vraiment sûr que tu remporteras aussi ce titre chez toi. Incroyable. Continue comme ça. Je sais que ton objectif est de devenir n° 1 mondial. Tu en es très, très proche. Il faut faire très attention maintenant. Mais félicitations. »
Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 21:29