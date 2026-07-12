Invité à s’ex­primer lors de la céré­monie de remise de prix après sa victoire en finale de Wimbledon contre Alexander Zverev ce dimanche, Jannik Sinner a tenu à dire quelques mots à son adver­saire du jour, avec une petite pointe d’humour.

« Sasha, j’aimerais commencer par toi, toute ton équipe et ta famille. Tu as atteint l’un de tes objec­tifs : remporter un Grand Chelem. Tu y es parvenu à Paris. Aujourd’hui, tu étais telle­ment, telle­ment près du but. Si tu conti­nues à jouer comme ça, je suis vrai­ment, vrai­ment sûr que tu rempor­teras aussi ce titre chez toi. Incroyable. Continue comme ça. Je sais que ton objectif est de devenir n° 1 mondial. Tu en es très, très proche. Il faut faire très atten­tion main­te­nant. Mais félicitations. »