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Jannik Sinner à Alexander Zverev après sa victoire en finale : « Je sais que ton objectif est de devenir numéro 1 mondial. Je dois faire très atten­tion maintenant »

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Thomas S
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Invité à s’ex­primer lors de la céré­monie de remise de prix après sa victoire en finale de Wimbledon contre Alexander Zverev ce dimanche, Jannik Sinner a tenu à dire quelques mots à son adver­saire du jour, avec une petite pointe d’humour. 

« Sasha, j’aimerais commencer par toi, toute ton équipe et ta famille. Tu as atteint l’un de tes objec­tifs : remporter un Grand Chelem. Tu y es parvenu à Paris. Aujourd’hui, tu étais telle­ment, telle­ment près du but. Si tu conti­nues à jouer comme ça, je suis vrai­ment, vrai­ment sûr que tu rempor­teras aussi ce titre chez toi. Incroyable. Continue comme ça. Je sais que ton objectif est de devenir n° 1 mondial. Tu en es très, très proche. Il faut faire très atten­tion main­te­nant. Mais félicitations. »

Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 21:29

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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