Après avoir pris sa revanche contre Carlos Alcaraz à Wimbledon, un peu plus d’un mois après la finale d’an­tho­logie à Roland‐Garros, Jannik Sinner, toujours aussi classe, a rendu un bel hommage à son rival.

« Thank you for the player you are » 🥹



Jannik Sinner is full of appre­cia­tion for Carlos Alcaraz as their incre­dible rivalry conti­nues 🤝#Wimbledon pic.twitter.com/oDBZGRtYwI