Ce n’est plus un secret pour personne, encore plus depuis sa grosse défaillance à Roland‐Garros, Jannik Sinner craint la chaleur.

En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les quarts de Wimbledon, où il affron­tera Jan‐Lennard Struff, le numéro 1 mondial a juste­ment été inter­rogé sur les condi­tions météo­ro­lo­giques à Lyon.

Journaliste : « Beaucoup de gens parlent d’une vague de chaleur prévue pour la semaine prochaine. Mais on a l’impression de jouer les matchs de nuit de toute façon… Ça ne posera pas vrai­ment de problème, ni pour toi ni pour les autres joueurs… »

Jannik Sinner : « On dirait que tu connais la program­ma­tion mieux que moi. Je ne sais pas quand on m’a programmé. Ça m’est égal. Je me sens bien préparé. On s’est bien préparés. Ce qui s’est passé dans le passé est déjà derrière nous. Maintenant, on va voir si on a trouvé une solu­tion… sinon, on conti­nuera à travailler pour le prochain match. Quoi qu’il en soit, en quarts de finale d’un Grand Chelem, les sensa­tions sont diffé­rentes. Il y a clai­re­ment plus de tension. En même temps, je suis très content de ma situa­tion actuelle. On verra comment ça se passe. On verra bien. »