Ce n’est plus un secret pour personne, encore plus depuis sa grosse défaillance à Roland‐Garros, Jannik Sinner craint la chaleur.
En conférence de presse après sa qualification pour les quarts de Wimbledon, où il affrontera Jan‐Lennard Struff, le numéro 1 mondial a justement été interrogé sur les conditions météorologiques à Lyon.
Journaliste : « Beaucoup de gens parlent d’une vague de chaleur prévue pour la semaine prochaine. Mais on a l’impression de jouer les matchs de nuit de toute façon… Ça ne posera pas vraiment de problème, ni pour toi ni pour les autres joueurs… »
Jannik Sinner : « On dirait que tu connais la programmation mieux que moi. Je ne sais pas quand on m’a programmé. Ça m’est égal. Je me sens bien préparé. On s’est bien préparés. Ce qui s’est passé dans le passé est déjà derrière nous. Maintenant, on va voir si on a trouvé une solution… sinon, on continuera à travailler pour le prochain match. Quoi qu’il en soit, en quarts de finale d’un Grand Chelem, les sensations sont différentes. Il y a clairement plus de tension. En même temps, je suis très content de ma situation actuelle. On verra comment ça se passe. On verra bien. »
Publié le lundi 6 juillet 2026 à 12:57