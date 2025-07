Depuis 1995, seuls les membres du légen­daire Big 4 étaient parvenus à atteindre les finales des quatre tournoi du Grand Chelem. Jannik Sinner a désor­mais rejoint ce cercle très fermé, grâce à ses perfor­mances récentes à Roland‐Garros et Wimbledon, où il s’est offert Novak Djokovic en demi‐finales vendredi.

« Depuis 1995, cinq joueurs ont atteint la finale de chaque Grand Chelem : Federer, Nadal, Djokovic, Murray et, main­te­nant, Jannik Sinner.«



« C’est une bonne compa­gnie (rires). C’est incroyable. Cela montre que je progresse en tant que joueur sur toutes les surfaces, ce qui est encore plus impor­tant pour moi. J’ai beau­coup souf­fert il y a cinq ans, quand j’ai commencé sur cette surface. Je ne me dépla­çais pas très bien. Maintenant, je me déplace beau­coup mieux. Tout cela fait partie du processus. Je suis très, très heureux. Comme je l’ai dit, mon équipe et moi essayons de travailler chaque jour avec un objectif précis. Cela signifie donc beau­coup pour moi d’avoir accompli tout cela. Mais d’un autre côté, nous essayons de conti­nuer. Nous essayons de garder le sourire, ce qui est plus impor­tant dans ce parcours », s’est réjoui le numéro 1 mondial lors de l’in­ter­view sur le court.

Rendez‐vous dimanche à 17h pour les retrou­vailles entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner !