Accueil Wimbledon

Jannik Sinner, après sa quali­fi­ca­tion en demi‐finales : « Merci de me rappeler que j’avais souf­fert de la chaleur à Roland‐Garros »

Par
Thomas S
-
892

Jannik Sinner n’a pas tremblé pour rallier le dernier carré de Wimbledon pour la troi­sième fois en quatre ans. Opposé ce mardi à l’Allemand, Jan Lennard Struff, le tenant du titre a décroché une victoire pleine d’au­to­rité après 2h35 de jeu : 7–5, 7–6(4), 6–3.

Malgré la forte chaleur présente ce mardi à Londres (au moins 31 degrés), l’Italien s’est montré rassu­rant, un mois après son élimi­na­tion rocam­bo­lesque au deuxième tour de Roland‐Garros. Et il a même préféré en rire lors de l’in­ter­view d’après match. Extraits. 

Question : « C’était impor­tant de remporter ce match en trois sets. Il fait très chaud aujourd’hui… même si on n’est pas tout à fait aux tempé­ra­tures du Roland‐Garros. À quel point ça a été un soula­ge­ment pour toi de venir à bout d’un match comme celui‐ci sous cette chaleur ?

Jannik Sinner : Ouais, merci de me le rappeler. On a beau­coup travaillé, surtout après Paris, pour essayer de comprendre ce qui n’avait pas marché là‐bas. On s’est préparés du mieux possible. Et en tout cas, c’était un énorme test aujourd’hui. Je me suis senti vrai­ment très à l’aise physi­que­ment aujourd’hui. C’est un bon pas en avant. En même temps, si ça devait se repro­duire comme à Paris – j’espère que non –, mais si ça arrive à nouveau, on sait qu’il faudra encore changer certaines choses. Je suis très heureux d’être de retour en demi‐finales. Merci pour votre soutien. Je sais que ça a été une journée chaude pour nous tous. À bientôt au prochain tour. »

Publié le mardi 7 juillet 2026 à 17:33

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥