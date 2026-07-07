Jannik Sinner n’a pas tremblé pour rallier le dernier carré de Wimbledon pour la troi­sième fois en quatre ans. Opposé ce mardi à l’Allemand, Jan Lennard Struff, le tenant du titre a décroché une victoire pleine d’au­to­rité après 2h35 de jeu : 7–5, 7–6(4), 6–3.

Malgré la forte chaleur présente ce mardi à Londres (au moins 31 degrés), l’Italien s’est montré rassu­rant, un mois après son élimi­na­tion rocam­bo­lesque au deuxième tour de Roland‐Garros. Et il a même préféré en rire lors de l’in­ter­view d’après match. Extraits.

Jannik Sinner after beating Struff to reach Wimbledon SF



“Important to get it done in 3 sets. It’s a hot one today.. not quite French open tempe­ra­tures. How much of a relief was it for you to get through a match like this in heat?”



Jannik : “Yeah, thanks for remin­ding me 😂😂😂.… pic.twitter.com/0zse0DkWpu — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 7, 2026

Question : « C’était impor­tant de remporter ce match en trois sets. Il fait très chaud aujourd’hui… même si on n’est pas tout à fait aux tempé­ra­tures du Roland‐Garros. À quel point ça a été un soula­ge­ment pour toi de venir à bout d’un match comme celui‐ci sous cette chaleur ?

Jannik Sinner : Ouais, merci de me le rappeler. On a beau­coup travaillé, surtout après Paris, pour essayer de comprendre ce qui n’avait pas marché là‐bas. On s’est préparés du mieux possible. Et en tout cas, c’était un énorme test aujourd’hui. Je me suis senti vrai­ment très à l’aise physi­que­ment aujourd’hui. C’est un bon pas en avant. En même temps, si ça devait se repro­duire comme à Paris – j’espère que non –, mais si ça arrive à nouveau, on sait qu’il faudra encore changer certaines choses. Je suis très heureux d’être de retour en demi‐finales. Merci pour votre soutien. Je sais que ça a été une journée chaude pour nous tous. À bientôt au prochain tour. »