Jannik Sinner n’a pas tremblé pour rallier le dernier carré de Wimbledon pour la troisième fois en quatre ans. Opposé ce mardi à l’Allemand, Jan Lennard Struff, le tenant du titre a décroché une victoire pleine d’autorité après 2h35 de jeu : 7–5, 7–6(4), 6–3.
Malgré la forte chaleur présente ce mardi à Londres (au moins 31 degrés), l’Italien s’est montré rassurant, un mois après son élimination rocambolesque au deuxième tour de Roland‐Garros. Et il a même préféré en rire lors de l’interview d’après match. Extraits.
Jannik Sinner after beating Struff to reach Wimbledon SF— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 7, 2026
“Important to get it done in 3 sets. It’s a hot one today.. not quite French open temperatures. How much of a relief was it for you to get through a match like this in heat?”
Jannik : “Yeah, thanks for reminding me 😂😂😂.… pic.twitter.com/0zse0DkWpu
Question : « C’était important de remporter ce match en trois sets. Il fait très chaud aujourd’hui… même si on n’est pas tout à fait aux températures du Roland‐Garros. À quel point ça a été un soulagement pour toi de venir à bout d’un match comme celui‐ci sous cette chaleur ?
Jannik Sinner : Ouais, merci de me le rappeler. On a beaucoup travaillé, surtout après Paris, pour essayer de comprendre ce qui n’avait pas marché là‐bas. On s’est préparés du mieux possible. Et en tout cas, c’était un énorme test aujourd’hui. Je me suis senti vraiment très à l’aise physiquement aujourd’hui. C’est un bon pas en avant. En même temps, si ça devait se reproduire comme à Paris – j’espère que non –, mais si ça arrive à nouveau, on sait qu’il faudra encore changer certaines choses. Je suis très heureux d’être de retour en demi‐finales. Merci pour votre soutien. Je sais que ça a été une journée chaude pour nous tous. À bientôt au prochain tour. »
Publié le mardi 7 juillet 2026 à 17:33