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Jannik Sinner, après sa quali­fi­ca­tion en huitièmes de finale : « On ne gagne pas Wimbledon pendant la première semaine. En revanche, on peut le perdre »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeur en cinq manches de Miomir Kecmanovic au premier tour, Jannik Sinner a ensuite battu Nuno Borges et Jenson Brooksby sans concéder de set. 

Dans des propos relayés par L’Equipe, le numéro 1 mondial a exprimé son soula­ge­ment de se quali­fier en huitièmes de finale de Wimbledon, où il s’est rendu sans tournoi de préparation. 

« On ne gagne pas Wimbledon pendant la première semaine. En revanche, on peut le perdre. C’est déjà une bonne chose d’être toujours en lice. Nous essayons de progresser petit à petit, puis nous verrons jusqu’où cela nous mène. Je n’avais disputé aucun tournoi sur gazon avant Wimbledon cette année. Les premiers matches sont toujours compli­qués. J’essaie progres­si­ve­ment de trouver le bon rythme. Nous verrons au prochain tour comment les choses se passent et comment j’aborde le match. »

Publié le samedi 4 juillet 2026 à 14:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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