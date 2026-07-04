Tombeur en cinq manches de Miomir Kecmanovic au premier tour, Jannik Sinner a ensuite battu Nuno Borges et Jenson Brooksby sans concéder de set.
Dans des propos relayés par L’Equipe, le numéro 1 mondial a exprimé son soulagement de se qualifier en huitièmes de finale de Wimbledon, où il s’est rendu sans tournoi de préparation.
« On ne gagne pas Wimbledon pendant la première semaine. En revanche, on peut le perdre. C’est déjà une bonne chose d’être toujours en lice. Nous essayons de progresser petit à petit, puis nous verrons jusqu’où cela nous mène. Je n’avais disputé aucun tournoi sur gazon avant Wimbledon cette année. Les premiers matches sont toujours compliqués. J’essaie progressivement de trouver le bon rythme. Nous verrons au prochain tour comment les choses se passent et comment j’aborde le match. »
Publié le samedi 4 juillet 2026 à 14:05