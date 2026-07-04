Tombeur en cinq manches de Miomir Kecmanovic au premier tour, Jannik Sinner a ensuite battu Nuno Borges et Jenson Brooksby sans concéder de set.

Dans des propos relayés par L’Equipe, le numéro 1 mondial a exprimé son soula­ge­ment de se quali­fier en huitièmes de finale de Wimbledon, où il s’est rendu sans tournoi de préparation.

« On ne gagne pas Wimbledon pendant la première semaine. En revanche, on peut le perdre. C’est déjà une bonne chose d’être toujours en lice. Nous essayons de progresser petit à petit, puis nous verrons jusqu’où cela nous mène. Je n’avais disputé aucun tournoi sur gazon avant Wimbledon cette année. Les premiers matches sont toujours compli­qués. J’essaie progres­si­ve­ment de trouver le bon rythme. Nous verrons au prochain tour comment les choses se passent et comment j’aborde le match. »