S’il n’a pas eu besoin de cinq sets comme lors de son entrée en lice face à Miomir Kecmanovic, Jannik Sinner ne s’est encore pas montré impérial, ce mercredi, au deuxième tour de Wimbledon.
Opposé au Portugais Nuno Borges, le tenant du titre a eu besoin de 2h35 de jeu pour s’imposer : 7–6(4), 7–6(2), 6–4.
De passage au micro du Centre Court après sa qualification, le numéro 1 mondial a été interrogé sur la présence de deux stars du golf en tribune présidentielle : Justin Rose et Rory McIlroy.
Et il a eu un petit mot pour son grand rival absent et blessé, Carlos Alcaraz. Extraits.
Jannik Sinner after beating Borges at Wimbledon— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 1, 2026
“You’re world #1. You’ve got many Grand Slams. You’ve mastered tennis. But I know you love your golf. We’ve got some of the world’s best golfers up there. Tell us about your game”
Jannik : “Yeah, I’m not as good as Carlos in golf.… pic.twitter.com/3ShgESMIrs
Interviewer : « Tu es n° 1 mondial. Tu as remporté de nombreux tournois du Grand Chelem. Tu maîtrises parfaitement le tennis. Mais je sais que tu adores le golf. Nous avons ici certains des meilleurs golfeurs du monde. Parle‐nous un peu de ton jeu.
Jannik Sinner : Oui, je ne suis pas aussi bon que Carlos au golf. Ça, c’est sûr. Je suis sûr que si vous posiez une balle de golf, je frapperais tout sauf la balle. J’ai encore un peu de progrès à faire. Mais c’est un immense honneur de jouer devant vous tous. Beaucoup de joueurs de tennis jouent beaucoup au golf. Moi, je joue surtout pour le plaisir. Certains prennent ça plus au sérieux. Mais je suis très content de la façon dont je gère ça. »
Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 17:50