S’il n’a pas eu besoin de cinq sets comme lors de son entrée en lice face à Miomir Kecmanovic, Jannik Sinner ne s’est encore pas montré impé­rial, ce mercredi, au deuxième tour de Wimbledon.

Opposé au Portugais Nuno Borges, le tenant du titre a eu besoin de 2h35 de jeu pour s’im­poser : 7–6(4), 7–6(2), 6–4.

De passage au micro du Centre Court après sa quali­fi­ca­tion, le numéro 1 mondial a été inter­rogé sur la présence de deux stars du golf en tribune prési­den­tielle : Justin Rose et Rory McIlroy.

Et il a eu un petit mot pour son grand rival absent et blessé, Carlos Alcaraz. Extraits.

Jannik Sinner after beating Borges at Wimbledon



“You’re world #1. You’ve got many Grand Slams. You’ve mastered tennis. But I know you love your golf. We’ve got some of the world’s best golfers up there. Tell us about your game”



Jannik : “Yeah, I’m not as good as Carlos in golf.… pic.twitter.com/3ShgESMIrs — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 1, 2026

Interviewer : « Tu es n° 1 mondial. Tu as remporté de nombreux tour­nois du Grand Chelem. Tu maîtrises parfai­te­ment le tennis. Mais je sais que tu adores le golf. Nous avons ici certains des meilleurs golfeurs du monde. Parle‐nous un peu de ton jeu.

Jannik Sinner : Oui, je ne suis pas aussi bon que Carlos au golf. Ça, c’est sûr. Je suis sûr que si vous posiez une balle de golf, je frap­pe­rais tout sauf la balle. J’ai encore un peu de progrès à faire. Mais c’est un immense honneur de jouer devant vous tous. Beaucoup de joueurs de tennis jouent beau­coup au golf. Moi, je joue surtout pour le plaisir. Certains prennent ça plus au sérieux. Mais je suis très content de la façon dont je gère ça. »