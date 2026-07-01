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Jannik Sinner après sa victoire au 2e tour : « Je ne suis pas aussi bon que Carlos Alcaraz. Ça, c’est sûr »

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Thomas S
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S’il n’a pas eu besoin de cinq sets comme lors de son entrée en lice face à Miomir Kecmanovic, Jannik Sinner ne s’est encore pas montré impé­rial, ce mercredi, au deuxième tour de Wimbledon. 

Opposé au Portugais Nuno Borges, le tenant du titre a eu besoin de 2h35 de jeu pour s’im­poser : 7–6(4), 7–6(2), 6–4.

De passage au micro du Centre Court après sa quali­fi­ca­tion, le numéro 1 mondial a été inter­rogé sur la présence de deux stars du golf en tribune prési­den­tielle : Justin Rose et Rory McIlroy.

Et il a eu un petit mot pour son grand rival absent et blessé, Carlos Alcaraz. Extraits. 

Interviewer : « Tu es n° 1 mondial. Tu as remporté de nombreux tour­nois du Grand Chelem. Tu maîtrises parfai­te­ment le tennis. Mais je sais que tu adores le golf. Nous avons ici certains des meilleurs golfeurs du monde. Parle‐nous un peu de ton jeu.
Jannik Sinner : Oui, je ne suis pas aussi bon que Carlos au golf. Ça, c’est sûr. Je suis sûr que si vous posiez une balle de golf, je frap­pe­rais tout sauf la balle. J’ai encore un peu de progrès à faire. Mais c’est un immense honneur de jouer devant vous tous. Beaucoup de joueurs de tennis jouent beau­coup au golf. Moi, je joue surtout pour le plaisir. Certains prennent ça plus au sérieux. Mais je suis très content de la façon dont je gère ça. »

Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 17:50

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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