Tenir tête à Jannik Sinner en étant à 100 % repré­sente déjà un immense défi. Alors diminué, la mission devient presque impos­sible. C’est ce qu’a vécu Pedro Martinez (52e mondial) sur le Centre Court ce samedi au troi­sième tour de Wimbledon.

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire en trois sets (6−1, 6–3, 6–1, en 1h56 de jeu), le numéro 1 mondial a salué le courage de son adver­saire espagnol.

« Je suis évidem­ment très heureux. Mais nous avons tous vu qu’il avait des problèmes à l’épaule. Il ne servait pas très bien. Surtout sur cette surface, quand on ne sert pas bien, ce n’est pas facile de jouer. Un immense respect pour lui d’être venu ici et d’avoir joué. Ça n’a pas été facile pour lui. De mon côté, j’ai essayé de rester solide depuis le fond du court. On a eu de très beaux échanges. C’est un immense honneur de jouer devant vous. Merci à tous pour votre soutien. Merci à tous les spor­tifs d’être venus. C’est incroyable. »

Jannik Sinner after beating Martinez at Wimbledon



“Obviously very happy. But we all saw he was strug­gling with the shoulder. Couldn’t serve very well. Especially on this surface, when you don’t serve well, it’s not easy to play. Huge respect to him for coming out here and… pic.twitter.com/BvdTi81SO6