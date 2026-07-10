Beaucoup trop fort pour Novak Djokovic, ce vendredi, en demi‐finales de Wimbledon, Jannik Sinner a tenu à rendre un vibrant hommage à son aîné lors de l’interview d’après match sur le Centre Court.
« Bien sûr, affronter Novak… Ce qu’il continue de montrer est une véritable source d’inspiration, non seulement pour vous, mais aussi pour la nouvelle génération. Ce qu’il accomplit encore aujourd’hui est incroyable. Incroyable. Nos matchs sont toujours très, très difficiles. Le dernier, il l’a remporté en demi‐finale à l’Open d’Australie. J’ai essayé d’apporter quelques ajustements, même si c’est très difficile ici sur gazon. Il a livré un match très difficile contre Félix, dont on se souviendra, je pense, pour toujours ici, dans cette arène. J’ai essayé de rester assez agressif, en servant très bien, ce qui m’a beaucoup aidé aujourd’hui. À mes yeux, c’est le meilleur relanceur de notre circuit. J’essaie donc de varier mon jeu. Je suis très content de ma performance d’aujourd’hui. »
Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 19:57