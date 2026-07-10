Beaucoup trop fort pour Novak Djokovic, ce vendredi, en demi‐finales de Wimbledon, Jannik Sinner a tenu à rendre un vibrant hommage à son aîné lors de l’in­ter­view d’après match sur le Centre Court.

« Bien sûr, affronter Novak… Ce qu’il continue de montrer est une véri­table source d’inspiration, non seule­ment pour vous, mais aussi pour la nouvelle géné­ra­tion. Ce qu’il accom­plit encore aujourd’hui est incroyable. Incroyable. Nos matchs sont toujours très, très diffi­ciles. Le dernier, il l’a remporté en demi‐finale à l’Open d’Australie. J’ai essayé d’apporter quelques ajus­te­ments, même si c’est très diffi­cile ici sur gazon. Il a livré un match très diffi­cile contre Félix, dont on se souviendra, je pense, pour toujours ici, dans cette arène. J’ai essayé de rester assez agressif, en servant très bien, ce qui m’a beau­coup aidé aujourd’hui. À mes yeux, c’est le meilleur relan­ceur de notre circuit. J’essaie donc de varier mon jeu. Je suis très content de ma perfor­mance d’aujourd’hui. »