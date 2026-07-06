En huitièmes de finale de Wimbledon, où il est tenant du titre, Jannik Sinner affrontait le qualifié japonais Shintaro Mochizuki, 151e mondial.
Et s’il est imposé en trois sets (6−3, 7–6 (0), 6–3), le numéro 1 mondial n’a pas tari d’éloges à l’égard de ce joueur qu’il découvrait.
« C’était la première fois que nous nous affrontions. Je ne savais pas à quoi m’attendre. J’ai essayé de gérer certaines situations un peu mieux que lui, ce que j’ai réussi à faire. Mais c’est un joueur incroyable. Venir des qualifications et jouer à un tel niveau pendant si longtemps, c’est impressionnant. Je lui souhaite tout le meilleur. Il peut être fier de lui, et bien sûr de toute son équipe. »
Jannik Sinner after beating Mochizuki to reach Wimbledon QF— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 5, 2026
“First of all thanks for staying this long. I know it has been a very long day. First time we played. Didn’t know what to expect. I tried to handle certain situations slightly better than him, which I’ve done. But he’s… pic.twitter.com/ZfDR7SlNWo
En quarts de finale, l’Italien va désormais affronter Jan‐Lennard Struff, vainqueur par abandon de Hubert Hurkacz.
Publié le lundi 6 juillet 2026 à 08:11