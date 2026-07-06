En huitièmes de finale de Wimbledon, où il est tenant du titre, Jannik Sinner affron­tait le qualifié japo­nais Shintaro Mochizuki, 151e mondial.

Et s’il est imposé en trois sets (6−3, 7–6 (0), 6–3), le numéro 1 mondial n’a pas tari d’éloges à l’égard de ce joueur qu’il découvrait.

« C’était la première fois que nous nous affron­tions. Je ne savais pas à quoi m’attendre. J’ai essayé de gérer certaines situa­tions un peu mieux que lui, ce que j’ai réussi à faire. Mais c’est un joueur incroyable. Venir des quali­fi­ca­tions et jouer à un tel niveau pendant si long­temps, c’est impres­sion­nant. Je lui souhaite tout le meilleur. Il peut être fier de lui, et bien sûr de toute son équipe. »

Jannik Sinner after beating Mochizuki to reach Wimbledon QF



“First of all thanks for staying this long. I know it has been a very long day. First time we played. Didn’t know what to expect. I tried to handle certain situa­tions slightly better than him, which I’ve done. But he’s… pic.twitter.com/ZfDR7SlNWo — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 5, 2026

En quarts de finale, l’Italien va désor­mais affronter Jan‐Lennard Struff, vain­queur par abandon de Hubert Hurkacz.