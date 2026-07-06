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Jannik Sinner, après sa victoire en 8es de finale : « C’était une première, je ne savais pas à quoi m’attendre »

Par
Baptiste Mulatier
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En huitièmes de finale de Wimbledon, où il est tenant du titre, Jannik Sinner affron­tait le qualifié japo­nais Shintaro Mochizuki, 151e mondial. 

Et s’il est imposé en trois sets (6−3, 7–6 (0), 6–3), le numéro 1 mondial n’a pas tari d’éloges à l’égard de ce joueur qu’il découvrait. 

« C’était la première fois que nous nous affron­tions. Je ne savais pas à quoi m’attendre. J’ai essayé de gérer certaines situa­tions un peu mieux que lui, ce que j’ai réussi à faire. Mais c’est un joueur incroyable. Venir des quali­fi­ca­tions et jouer à un tel niveau pendant si long­temps, c’est impres­sion­nant. Je lui souhaite tout le meilleur. Il peut être fier de lui, et bien sûr de toute son équipe. »

En quarts de finale, l’Italien va désor­mais affronter Jan‐Lennard Struff, vain­queur par abandon de Hubert Hurkacz. 

Publié le lundi 6 juillet 2026 à 08:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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