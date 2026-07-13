Un mois et demi après son élimi­na­tion surprise au deuxième tour de Roland‐Garros, Jannik Sinner a remis les pendules à l’heure en conser­vant son titre à Wimbledon.

Dans des propos relayés par Ubitennis, le numéro 1 mondial a évoqué son émotion et sa célé­bra­tion après la balle de match en finale contre Alexander Zverev (6–7[7], 7–6[2], 6–3, 6–4),

« Il n’y a pas d’ex­pli­ca­tion. C’est un moment que l’on vit, sans réflé­chir. Je ne saurais dire pour­quoi j’ai célébré de cette manière ».

Once was nice had to do it twice 🏆🏆#Wimbledon pic.twitter.com/kXaBUpKpMR — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026

A noter que l’Italien a remporté à bientôt 25 ans (il les aura le 16 août prochain) son 5e titre du Grand Chelem.