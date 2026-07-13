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Jannik Sinner, après son sacre : « Je ne saurais pas dire pour­quoi j’ai célébré de cette manière. Je n’ai pas réfléchi »

Par
Baptiste Mulatier
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Un mois et demi après son élimi­na­tion surprise au deuxième tour de Roland‐Garros, Jannik Sinner a remis les pendules à l’heure en conser­vant son titre à Wimbledon. 

Dans des propos relayés par Ubitennis, le numéro 1 mondial a évoqué son émotion et sa célé­bra­tion après la balle de match en finale contre Alexander Zverev (6–7[7], 7–6[2], 6–3, 6–4),

« Il n’y a pas d’ex­pli­ca­tion. C’est un moment que l’on vit, sans réflé­chir. Je ne saurais dire pour­quoi j’ai célébré de cette manière ».

A noter que l’Italien a remporté à bientôt 25 ans (il les aura le 16 août prochain) son 5e titre du Grand Chelem. 

Publié le lundi 13 juillet 2026 à 08:32

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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