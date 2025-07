Lors d’une conver­sa­tion avec la BBC, Jannik Sinner a expliqué que la fameuse danse lors du dîner offi­ciel du dimanche à Wimbledon a failli ne pas avoir lieu. En fait, c’est Iga qui a insisté comme l’a expliqué l’Italien.

Jannik Sinner says Iga Swiatek convinced him to do the Wimbledon Champions’ dance :



“They told us that we don’t have to do it because it was quite late. Then Iga told me ‘No, no.. let’s do it.’ I was like okay. » 😂



(via @BBCSport h/t @livv_hq)



pic.twitter.com/VY7X0z2kGg