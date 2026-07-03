Après un premier tour compliqué où il a eu besoin de cinq sets pour s’imposer, Jannik Sinner semble parfaitement lancé vers la défense de son titre à Wimbledon.
Vainqueur en trois manches de Borges au tour précédent, le numéro 1 mondial est encore monté en puissance, ce vendredi, face à l’Américain Jenson Brooksby : 6–4, 6–3, 6–4, en 2h15.
Opposé au qualifié japonais, Shintaro Mochizuki, pour une place en quarts de finale, le numéro 1 mondial a été interrogé lors de l’interview d’après match sur sa célébration lorsqu’il a mis le doigt sur son oreille pour demander le soutien du public.
Un geste pour le moins inhabituel pour un joueur aussi réservé que lui. Extraits.
Jannik Sinner after beating Brooksby at Wimbledon— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 3, 2026
“It’s not often we see you put your finger to your ear and get the crowd involved but you did it today. What prompted that?” 😂
Jannik : “I don’t know. 😂 Trying to..”
*they show it on the big screen*
Jannik : “Here we go 😭.… pic.twitter.com/Voh2ApCy0m
Interviewer : « On ne te voit pas souvent mettre ton doigt à l’oreille pour faire participer le public, mais tu l’as fait aujourd’hui. Qu’est-ce qui t’a poussé à faire ça ?
Jannik Sinner : Je ne sais pas. J’essayais de… (Ils le diffusent sur grand écran). Et voilà. C’est très inhabituel, mais j’en avais besoin aujourd’hui. J’étais mené, bien sûr, j’essayais de conclure le service, mais je n’y arrivais pas. Puis j’ai eu quelques balles de match, mais je n’ai pas su les convertir. Alors j’ai essayé de me précipiter vers la ligne d’arrivée. Ça m’a aidé aujourd’hui. Merci de m’avoir poussé. »
Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 18:44