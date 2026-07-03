Après un premier tour compliqué où il a eu besoin de cinq sets pour s’im­poser, Jannik Sinner semble parfai­te­ment lancé vers la défense de son titre à Wimbledon.

Vainqueur en trois manches de Borges au tour précé­dent, le numéro 1 mondial est encore monté en puis­sance, ce vendredi, face à l’Américain Jenson Brooksby : 6–4, 6–3, 6–4, en 2h15.

Opposé au qualifié japo­nais, Shintaro Mochizuki, pour une place en quarts de finale, le numéro 1 mondial a été inter­rogé lors de l’in­ter­view d’après match sur sa célé­bra­tion lors­qu’il a mis le doigt sur son oreille pour demander le soutien du public.

Un geste pour le moins inha­bi­tuel pour un joueur aussi réservé que lui. Extraits.

Jannik Sinner after beating Brooksby at Wimbledon



“It’s not often we see you put your finger to your ear and get the crowd involved but you did it today. What prompted that?” 😂



Jannik : “I don’t know. 😂 Trying to..”



*they show it on the big screen*



Jannik : “Here we go 😭.… pic.twitter.com/Voh2ApCy0m — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 3, 2026

Interviewer : « On ne te voit pas souvent mettre ton doigt à l’oreille pour faire parti­ciper le public, mais tu l’as fait aujourd’hui. Qu’est-ce qui t’a poussé à faire ça ?

Jannik Sinner : Je ne sais pas. J’essayais de… (Ils le diffusent sur grand écran). Et voilà. C’est très inha­bi­tuel, mais j’en avais besoin aujourd’hui. J’étais mené, bien sûr, j’essayais de conclure le service, mais je n’y arri­vais pas. Puis j’ai eu quelques balles de match, mais je n’ai pas su les convertir. Alors j’ai essayé de me préci­piter vers la ligne d’arrivée. Ça m’a aidé aujourd’hui. Merci de m’avoir poussé. »