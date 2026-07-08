S’il ne savait pas encore qu’il allait affronter Novak Djokovic en demi‐finales de Wimbledon ce vendredi, Jannik Sinner s’est quand même exprimé sur la pers­pec­tive d’af­fronter le septuple vain­queur du tournoi.

Et un peu moins de six mois après s’être incliné face au Serbe dans le dernier carré de l’Open d’Australie, on peut aisé­ment imaginer que le numéro 1 mondial aura à coeur de prendre se revanche.

« Contre Novak, j’ai l’impression que chaque match est diffé­rent. Même quand j’ai eu cette petite série de victoires contre lui, j’avais le senti­ment que chaque match avait vrai­ment sa propre histoire. Surtout quand on joue sur une surface comme celle‐ci. Si on passe une mauvaise journée au service ou qu’on ne sent pas bien la balle, ça va être très, très diffi­cile. En tout cas, je suis content d’être de retour en demi‐finales. Je suis content de me battre pour chaque balle. On verra bien. Je ne peux pas en faire plus. Il a remporté ce tournoi tant de fois et il sait exac­te­ment comment l’aborder. J’ai hâte d’y être. »