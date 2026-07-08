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Jannik Sinner, avant d’af­fronter Novak Djokovic en demi‐finales : « Je sais que si je passe une mauvaise journée au service ou que je ne sens pas bien la balle, ça va être très, très difficile »

Par
Thomas S
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S’il ne savait pas encore qu’il allait affronter Novak Djokovic en demi‐finales de Wimbledon ce vendredi, Jannik Sinner s’est quand même exprimé sur la pers­pec­tive d’af­fronter le septuple vain­queur du tournoi.

Et un peu moins de six mois après s’être incliné face au Serbe dans le dernier carré de l’Open d’Australie, on peut aisé­ment imaginer que le numéro 1 mondial aura à coeur de prendre se revanche. 

« Contre Novak, j’ai l’impression que chaque match est diffé­rent. Même quand j’ai eu cette petite série de victoires contre lui, j’avais le senti­ment que chaque match avait vrai­ment sa propre histoire. Surtout quand on joue sur une surface comme celle‐ci. Si on passe une mauvaise journée au service ou qu’on ne sent pas bien la balle, ça va être très, très diffi­cile. En tout cas, je suis content d’être de retour en demi‐finales. Je suis content de me battre pour chaque balle. On verra bien. Je ne peux pas en faire plus. Il a remporté ce tournoi tant de fois et il sait exac­te­ment comment l’aborder. J’ai hâte d’y être. »

Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 08:18

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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