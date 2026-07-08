S’il ne savait pas encore qu’il allait affronter Novak Djokovic en demi‐finales de Wimbledon ce vendredi, Jannik Sinner s’est quand même exprimé sur la perspective d’affronter le septuple vainqueur du tournoi.
Et un peu moins de six mois après s’être incliné face au Serbe dans le dernier carré de l’Open d’Australie, on peut aisément imaginer que le numéro 1 mondial aura à coeur de prendre se revanche.
« Contre Novak, j’ai l’impression que chaque match est différent. Même quand j’ai eu cette petite série de victoires contre lui, j’avais le sentiment que chaque match avait vraiment sa propre histoire. Surtout quand on joue sur une surface comme celle‐ci. Si on passe une mauvaise journée au service ou qu’on ne sent pas bien la balle, ça va être très, très difficile. En tout cas, je suis content d’être de retour en demi‐finales. Je suis content de me battre pour chaque balle. On verra bien. Je ne peux pas en faire plus. Il a remporté ce tournoi tant de fois et il sait exactement comment l’aborder. J’ai hâte d’y être. »
Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 08:18