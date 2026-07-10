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Jannik Sinner, avant sa demi‐finale contre Novak Djokovic : « Je sais que je suis capable de le battre si je joue bien, mais je sais aussi très bien que je peux perdre »

Par
Baptiste Mulatier
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Battu par Novak en demi‐finales de l’Open d’Australie en janvier dernier (3−6 6–3 4–6 6–4 6–4), alors qu’il restait sur cinq victoires consé­cu­tives contre le Serbe, Jannik Sinner aborde leurs retrou­vailles à Wimbledon avec confiance, tout en affi­chant un immense respect pour son adver­saire et sa longé­vité excep­tion­nelle au plus haut niveau.

« Je sais que je suis capable de le battre si je joue bien, mais je sais aussi très bien que je peux perdre. Il y a de la pres­sion, oui, mais je la vis de manière très natu­relle. Je suis heureux d’être sur le court et je donne le meilleur de moi‐même… Quoi qu’il en soit, c’est incroyable de voir comment Novak s’entraîne, tout le temps qu’il consacre à lui‐même, à son corps, et la moti­va­tion dont il fait encore preuve. Je pense que nous pouvons être très heureux qu’il soit encore là, à se donner à 100 % et à essayer de remporter son vingt‐cinquième Grand Chelem », a déclaré le numéro 1 mondial dans des propos relayés par Ubitennis.

Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 09:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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