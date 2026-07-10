Battu par Novak en demi‐finales de l’Open d’Australie en janvier dernier (3−6 6–3 4–6 6–4 6–4), alors qu’il restait sur cinq victoires consécutives contre le Serbe, Jannik Sinner aborde leurs retrouvailles à Wimbledon avec confiance, tout en affichant un immense respect pour son adversaire et sa longévité exceptionnelle au plus haut niveau.
« Je sais que je suis capable de le battre si je joue bien, mais je sais aussi très bien que je peux perdre. Il y a de la pression, oui, mais je la vis de manière très naturelle. Je suis heureux d’être sur le court et je donne le meilleur de moi‐même… Quoi qu’il en soit, c’est incroyable de voir comment Novak s’entraîne, tout le temps qu’il consacre à lui‐même, à son corps, et la motivation dont il fait encore preuve. Je pense que nous pouvons être très heureux qu’il soit encore là, à se donner à 100 % et à essayer de remporter son vingt‐cinquième Grand Chelem », a déclaré le numéro 1 mondial dans des propos relayés par Ubitennis.
Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 09:11