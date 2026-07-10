Battu par Novak en demi‐finales de l’Open d’Australie en janvier dernier (3−6 6–3 4–6 6–4 6–4), alors qu’il restait sur cinq victoires consé­cu­tives contre le Serbe, Jannik Sinner aborde leurs retrou­vailles à Wimbledon avec confiance, tout en affi­chant un immense respect pour son adver­saire et sa longé­vité excep­tion­nelle au plus haut niveau.

« Je sais que je suis capable de le battre si je joue bien, mais je sais aussi très bien que je peux perdre. Il y a de la pres­sion, oui, mais je la vis de manière très natu­relle. Je suis heureux d’être sur le court et je donne le meilleur de moi‐même… Quoi qu’il en soit, c’est incroyable de voir comment Novak s’entraîne, tout le temps qu’il consacre à lui‐même, à son corps, et la moti­va­tion dont il fait encore preuve. Je pense que nous pouvons être très heureux qu’il soit encore là, à se donner à 100 % et à essayer de remporter son vingt‐cinquième Grand Chelem », a déclaré le numéro 1 mondial dans des propos relayés par Ubitennis.