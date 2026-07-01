Solide mais pas brillant, Jannik Sinner s’est qualifié pour le troi­sième tour de Wimbledon après une victoire contre Nuno Borges ce mercredi (7−6, 7–6, 6–4, en 2h35 de jeu).

Mais le tenant du titre a bien failli se faire embar­quer dans un nouveau match compliqué alors que son adver­saire servait pour le gain du deuxième set et qu’il a même obtenu une balle de set sur ce jeu de service.

Un moment char­nière et décisif pour la suite de la rencontre comme l’a expliqué le numéro 1 mondial en confé­rence de presse d’après match

« Difficile de dire s’il y a eu des progrès aujourd’hui sur mes retours de service, car Nuno a très, très bien servi, avec une grande préci­sion, lors des deux premiers sets. D’ailleurs, il a même servi pour remporter le deuxième set. C’est là qu’il a eu un peu de mal et qu’il a hésité, ce qui est normal quand on doit conclure un set ou un match : il y a toujours une tension supplé­men­taire. Dans l’ensemble, j’ai essayé d’être un peu plus agressif. Parfois ça a marché, d’autres fois j’ai senti que j’avais encore des progrès à faire. Ce n’est que mon deuxième match sur gazon, je ne cher­chais pas la perfec­tion, j’ai simple­ment essayé de m’améliorer. Par moments, j’ai eu l’impression d’y être parvenu, main­te­nant on verra comment se dérou­le­ront les prochains matchs. »