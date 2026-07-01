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Jannik Sinner, encore bous­culé au 2e tour : « C’est là qu’il a eu un peu de mal et qu’il a hésité »

Par
Thomas S
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Solide mais pas brillant, Jannik Sinner s’est qualifié pour le troi­sième tour de Wimbledon après une victoire contre Nuno Borges ce mercredi (7−6, 7–6, 6–4, en 2h35 de jeu). 

Mais le tenant du titre a bien failli se faire embar­quer dans un nouveau match compliqué alors que son adver­saire servait pour le gain du deuxième set et qu’il a même obtenu une balle de set sur ce jeu de service. 

Un moment char­nière et décisif pour la suite de la rencontre comme l’a expliqué le numéro 1 mondial en confé­rence de presse d’après match 

« Difficile de dire s’il y a eu des progrès aujourd’hui sur mes retours de service, car Nuno a très, très bien servi, avec une grande préci­sion, lors des deux premiers sets. D’ailleurs, il a même servi pour remporter le deuxième set. C’est là qu’il a eu un peu de mal et qu’il a hésité, ce qui est normal quand on doit conclure un set ou un match : il y a toujours une tension supplé­men­taire. Dans l’ensemble, j’ai essayé d’être un peu plus agressif. Parfois ça a marché, d’autres fois j’ai senti que j’avais encore des progrès à faire. Ce n’est que mon deuxième match sur gazon, je ne cher­chais pas la perfec­tion, j’ai simple­ment essayé de m’améliorer. Par moments, j’ai eu l’impression d’y être parvenu, main­te­nant on verra comment se dérou­le­ront les prochains matchs. »

Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 20:11

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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