Solide mais pas brillant, Jannik Sinner s’est qualifié pour le troisième tour de Wimbledon après une victoire contre Nuno Borges ce mercredi (7−6, 7–6, 6–4, en 2h35 de jeu).
Mais le tenant du titre a bien failli se faire embarquer dans un nouveau match compliqué alors que son adversaire servait pour le gain du deuxième set et qu’il a même obtenu une balle de set sur ce jeu de service.
Un moment charnière et décisif pour la suite de la rencontre comme l’a expliqué le numéro 1 mondial en conférence de presse d’après match
« Difficile de dire s’il y a eu des progrès aujourd’hui sur mes retours de service, car Nuno a très, très bien servi, avec une grande précision, lors des deux premiers sets. D’ailleurs, il a même servi pour remporter le deuxième set. C’est là qu’il a eu un peu de mal et qu’il a hésité, ce qui est normal quand on doit conclure un set ou un match : il y a toujours une tension supplémentaire. Dans l’ensemble, j’ai essayé d’être un peu plus agressif. Parfois ça a marché, d’autres fois j’ai senti que j’avais encore des progrès à faire. Ce n’est que mon deuxième match sur gazon, je ne cherchais pas la perfection, j’ai simplement essayé de m’améliorer. Par moments, j’ai eu l’impression d’y être parvenu, maintenant on verra comment se dérouleront les prochains matchs. »
Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 20:11