Dans des propos relayés par Ubitennis après sa victoire en cinq sets contre Miomir Kecmanovic au premier tour de Wimbledon (4−6, 6–3, 6–7 6], 6–2, 6–3), Jannik Sinner a donné son avis sur la série‐documentaire consa­crée à Rafael Nadal, dispo­nible sur Netflix depuis le 29 mai dernier.

« J’ai regardé oui. L’impact a été un peu diffé­rent, car je connais un peu Rafa et j’ai eu l’honneur de mieux le connaître. À mon avis, c’était une très belle série, qui montre tout ce que vous ignorez et que nous seuls savons, surtout Rafa, avec toutes les bles­sures qu’il a subies. Elle montre aussi combien de matchs nous dispu­tons sans nous sentir à 100 %. Je pense que ce qu’il a accompli, au‐delà de tout le succès qu’il a connu, et la façon dont il est en tant que personne, sont une source d’inspiration. C’est formi­dable qu’il ait joué pendant si long­temps. Il y a désor­mais une nouvelle étape dans sa vie, puisqu’il est père ; peut‐être verrons‐nous un petit Rafa parmi nous, qui sait. Mais il a toujours été quelqu’un de très simple, qui nous a transmis beau­coup d’humilité, et c’est à mon avis ce qu’il y a de plus beau. »