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Jannik Sinner : « J’ai regardé la série sur Rafael Nadal et elle montre quelque chose d’im­por­tant, que seuls les joueurs savent »

Par
Baptiste Mulatier
-
1994

Dans des propos relayés par Ubitennis après sa victoire en cinq sets contre Miomir Kecmanovic au premier tour de Wimbledon (4−6, 6–3, 6–7 6], 6–2, 6–3), Jannik Sinner a donné son avis sur la série‐documentaire consa­crée à Rafael Nadal, dispo­nible sur Netflix depuis le 29 mai dernier. 

« J’ai regardé oui. L’impact a été un peu diffé­rent, car je connais un peu Rafa et j’ai eu l’honneur de mieux le connaître. À mon avis, c’était une très belle série, qui montre tout ce que vous ignorez et que nous seuls savons, surtout Rafa, avec toutes les bles­sures qu’il a subies. Elle montre aussi combien de matchs nous dispu­tons sans nous sentir à 100 %. Je pense que ce qu’il a accompli, au‐delà de tout le succès qu’il a connu, et la façon dont il est en tant que personne, sont une source d’inspiration. C’est formi­dable qu’il ait joué pendant si long­temps. Il y a désor­mais une nouvelle étape dans sa vie, puisqu’il est père ; peut‐être verrons‐nous un petit Rafa parmi nous, qui sait. Mais il a toujours été quelqu’un de très simple, qui nous a transmis beau­coup d’humilité, et c’est à mon avis ce qu’il y a de plus beau. »

Publié le mardi 30 juin 2026 à 12:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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