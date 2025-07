Solide vain­queur de son compa­triote Luca Nardi (6−4, 6–3, 6–0), ce mardi au premier tour de Wimbledon, Jannik Sinner a une nouvelle fois été inter­rogé en confé­rence de presse d’après match sur sa fameuse finale perdue face à Carlos Alcaraz à Roland‐Garros.

« Bien sûr que j’y pense, mais je ne me casse pas la tête. C’était un match excep­tionnel, et une défaite comme celle‐là donne envie de travailler encore plus dur. Je veux d’abord me prouver que Roland‐Garros est derrière moi. Je sais combien le tennis est impor­tant pour moi, mais je sais aussi qu’il existe une autre vie en dehors du tennis, encore plus impor­tante. J’ai choisi de faire des sacri­fices pour être prêt sur le court, et je continue de le faire. C’est ma façon de respecter ce sport. »