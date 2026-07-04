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Jannik Sinner : « On m’a proposé lundi d’in­viter mes parents dans la Royal Box, mais je les connais, je n’ai même pas besoin de leur demander »

Par
Baptiste Mulatier
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Les chiens ne font pas des chats. 

À l’image de leur fils, les parents de Jannik Sinner cultivent la discré­tion et l’hu­mi­lité. La confi­dence du numéro 1 mondial après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale en est une nouvelle illustration.

« On m’a proposé lundi d’in­viter mes parents dans la Royal Box, mais je les connais. On en a à peine discuté. Ils ont d’autres choses à faire et je le comprends. Ils n’ont pas dit oui. Ce n’est pas grave, je les connais, je n’ai pas besoin de leur demander. Je connais surtout ma mère et je sais qu’elle ne veut abso­lu­ment pas être devant les caméras, tout comme mon père. Je m’at­ten­dais à un refus caté­go­rique et c’est ce qui s’est passé, donc tout va bien », a confié l’Italien avec le sourire. 

A noter que Jannik Sinner affron­tera désor­mais le qualifié japo­nais Shintaro Mochizuki (151e mondial), tombeur de Rafael Jodar au troi­sième tour. 

Publié le samedi 4 juillet 2026 à 08:39

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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