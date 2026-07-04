Les chiens ne font pas des chats.

À l’image de leur fils, les parents de Jannik Sinner cultivent la discré­tion et l’hu­mi­lité. La confi­dence du numéro 1 mondial après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale en est une nouvelle illustration.

« On m’a proposé lundi d’in­viter mes parents dans la Royal Box, mais je les connais. On en a à peine discuté. Ils ont d’autres choses à faire et je le comprends. Ils n’ont pas dit oui. Ce n’est pas grave, je les connais, je n’ai pas besoin de leur demander. Je connais surtout ma mère et je sais qu’elle ne veut abso­lu­ment pas être devant les caméras, tout comme mon père. Je m’at­ten­dais à un refus caté­go­rique et c’est ce qui s’est passé, donc tout va bien », a confié l’Italien avec le sourire.

A noter que Jannik Sinner affron­tera désor­mais le qualifié japo­nais Shintaro Mochizuki (151e mondial), tombeur de Rafael Jodar au troi­sième tour.