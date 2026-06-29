Actuellement opposé à Miomir Kecmanovic pour son entrée en lice à Wimbledon, Jannik Sinner a donné une longue inter­view au quoti­dien britan­nique, The Telehraph, dans laquelle il aborde de nombreux sujets liés au tennis et à sa vie privée.

Notamment ques­tionné sur sa fameuse riva­lité avec Carlos Alcaraz, toujours blessé au poignet mais qui vient tout juste de reprendre la raquette, le numéro 1 mondial a estimé que la vie à deux au sommet pour­rait bien ne pas durer.

« Carlos est un ami, mais aussi un rival. Je pense toute­fois que les riva­lités peuvent aussi donner lieu à de belles amitiés. Il existe des riva­lités saines – je pense que c’est notre cas. À un moment donné, il y aura quelqu’un d’autre ; je sais que les choses peuvent changer très vite. Je me concentre sur ce que j’ai à faire et je m’efforce de contrôler ce que je peux contrôler. »