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Jannik Sinner prévient tout le monde sur sa riva­lité avec Carlos Alcaraz : « À un moment donné, il y aura quelqu’un d’autre »

Par
Thomas S
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Actuellement opposé à Miomir Kecmanovic pour son entrée en lice à Wimbledon, Jannik Sinner a donné une longue inter­view au quoti­dien britan­nique, The Telehraph, dans laquelle il aborde de nombreux sujets liés au tennis et à sa vie privée.

Notamment ques­tionné sur sa fameuse riva­lité avec Carlos Alcaraz, toujours blessé au poignet mais qui vient tout juste de reprendre la raquette, le numéro 1 mondial a estimé que la vie à deux au sommet pour­rait bien ne pas durer. 

« Carlos est un ami, mais aussi un rival. Je pense toute­fois que les riva­lités peuvent aussi donner lieu à de belles amitiés. Il existe des riva­lités saines – je pense que c’est notre cas. À un moment donné, il y aura quelqu’un d’autre ; je sais que les choses peuvent changer très vite. Je me concentre sur ce que j’ai à faire et je m’efforce de contrôler ce que je peux contrôler. »

Publié le lundi 29 juin 2026 à 16:06

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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