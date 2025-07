Jamais inquiété face à l’Australien Vukic, ce jeudi au deuxième tour de Wimbledon (6−1, 6–1, 6–3, en 1h40), Jannik Sinner n’est pas du genre à prendre un match par‐dessus la jambe ou à sous‐estimer un adver­saire peu connu.

C’est notam­ment ce qu’il a déclaré en inter­view d’après match alors qu’on lui deman­dait s’il était vrai­ment impor­tant de connaître l’iden­tité de son adver­saire lors­qu’on était numéro 1 mondial.

« Évidemment que c’est impor­tant. C’est aussi le travail de mon équipe de préparer cela. Comme vous le voyez, ils sont tous les deux au télé­phone. Ils n’apprécient pas (rires). Tous les matchs sont diffi­ciles, spécia­le­ment en Grand Chelem. On a notam­ment pu voir beau­coup de surprises sur ce tournoi donc on essaie de rester concentré et de bien préparer nos matchs », a déclaré l’Italien qui sera opposé à l’Espagnol Pedro Martinez pour une place en huitièmes de finale.