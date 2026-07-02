En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour le troi­sième tour de Wimbledon, Jannik Sinner est revenu sur sa très vilaine chute lors du premier tour, qui l’avait fait saigner au pied.

« Bien sûr, quand vous tombez comme ça, le lende­main matin, ce n’est pas parfait au réveil. Mais j’ai bien récu­péré. Sur le court, je me sentais bien. Je n’ai eu aucun problème et le pied va bien. Je me sens bien, merci », a déclaré le numéro 1 mondial dans des propos relayés par L’Equipe.

L’Italien va désor­mais affronter l’Américain Jenson Brooksby pour une place en huitièmes de finale.