En conférence de presse après sa qualification pour le troisième tour de Wimbledon, Jannik Sinner est revenu sur sa très vilaine chute lors du premier tour, qui l’avait fait saigner au pied.
« Bien sûr, quand vous tombez comme ça, le lendemain matin, ce n’est pas parfait au réveil. Mais j’ai bien récupéré. Sur le court, je me sentais bien. Je n’ai eu aucun problème et le pied va bien. Je me sens bien, merci », a déclaré le numéro 1 mondial dans des propos relayés par L’Equipe.
L’Italien va désormais affronter l’Américain Jenson Brooksby pour une place en huitièmes de finale.
Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 12:28