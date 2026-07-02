Accueil Wimbledon

Jannik Sinner : « Quand vous tombez comme ça, le lende­main matin, ce n’est pas parfait au réveil

Par
Baptiste Mulatier
-
923

En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour le troi­sième tour de Wimbledon, Jannik Sinner est revenu sur sa très vilaine chute lors du premier tour, qui l’avait fait saigner au pied.

« Bien sûr, quand vous tombez comme ça, le lende­main matin, ce n’est pas parfait au réveil. Mais j’ai bien récu­péré. Sur le court, je me sentais bien. Je n’ai eu aucun problème et le pied va bien. Je me sens bien, merci », a déclaré le numéro 1 mondial dans des propos relayés par L’Equipe.

L’Italien va désor­mais affronter l’Américain Jenson Brooksby pour une place en huitièmes de finale. 

Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 12:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥