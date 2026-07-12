Un peu plus d’un mois après le fiasco de Roland‐Garros où il avait été éliminé dès le deuxième tour dans des circonstances particulières, Jannik Sinner a rétabli l’ordre en s’offrant un deuxième sacre d’affilée à Wimbledon, et un cinquième en Grand Chelem.
Et le numéro 1 mondial a réellement dû s’employer, ce dimanche, face à un Alexander Zverev totalement libéré depuis son sacre à Paris.
Bousculé et agressé pendant le premier set, l’Italien cédait presque logiquement après un jeu décisif irrespirable (9 points à 7). Mais loin de s’affoler et fidèle à son calme légendaire sur le court, il repartait au combat avant de rendre la pareille au tie‐break à son adversaire dans la deuxième manche.
Beaucoup moins précis, notamment en coup droit, coup sur lequel reposait en grande partie sa tactique du jour, Sascha lâchait enfin sa mise en jeu, à 4–3 dans le troisième set, sur un point où l’Italien finissait les deux genoux sur le gazon. Scénario presque similaire dans le quatrième avec un break à 3–3.
Encore trop fort pour Zverev, à qui il vient d’infliger une dixième défaite d’affilée et une cinquième en 2026, Jannik Sinner conserve donc son titre à Wimbledon après un très beau duel : 6–7(7), 7–6(2), 6–3, 6–4, en 3h45 de jeu.
Une belle manière de remettre les pendules à l’heure et d’envoyer un message au reste du circuit et à un certain Carlos Alcaraz, qui pourrait revenir à l’occasion du dernier Grand Chelem de la saison, à l’US Open.
Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 20:57