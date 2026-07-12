Un peu plus d’un mois après le fiasco de Roland‐Garros où il avait été éliminé dès le deuxième tour dans des circons­tances parti­cu­lières, Jannik Sinner a rétabli l’ordre en s’of­frant un deuxième sacre d’af­filée à Wimbledon, et un cinquième en Grand Chelem.

Et le numéro 1 mondial a réel­le­ment dû s’employer, ce dimanche, face à un Alexander Zverev tota­le­ment libéré depuis son sacre à Paris.

Bousculé et agressé pendant le premier set, l’Italien cédait presque logi­que­ment après un jeu décisif irres­pi­rable (9 points à 7). Mais loin de s’af­foler et fidèle à son calme légen­daire sur le court, il repar­tait au combat avant de rendre la pareille au tie‐break à son adver­saire dans la deuxième manche.

Beaucoup moins précis, notam­ment en coup droit, coup sur lequel repo­sait en grande partie sa tactique du jour, Sascha lâchait enfin sa mise en jeu, à 4–3 dans le troi­sième set, sur un point où l’Italien finis­sait les deux genoux sur le gazon. Scénario presque simi­laire dans le quatrième avec un break à 3–3.

Encore trop fort pour Zverev, à qui il vient d’in­fliger une dixième défaite d’af­filée et une cinquième en 2026, Jannik Sinner conserve donc son titre à Wimbledon après un très beau duel : 6–7(7), 7–6(2), 6–3, 6–4, en 3h45 de jeu.

Une belle manière de remettre les pendules à l’heure et d’en­voyer un message au reste du circuit et à un certain Carlos Alcaraz, qui pour­rait revenir à l’oc­ca­sion du dernier Grand Chelem de la saison, à l’US Open.